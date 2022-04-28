الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المنطقة الشمالية العسكرية» تنظم احتفالية لأطفال مصر من ذوي الهمم

احتفالية لأطفال مصر
احتفالية لأطفال مصر من ذوي الهمم

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر قاعدة محمد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء ، ولإدخال الفرحة والسرور على قلوب هؤلاء الأطفال.

بدأ الحفل بمشاهدة فيلم تسجيلي عن قاعدة محمد نجيب العسكرية للتعرف على الإمكانيات التي تذخر بها القاعدة ومدى التطور الهائل الذي حدث بها في الآونة الأخيرة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي، أعقب ذلك زيارة متحف اللواء محمد نجيب للإطلاع على تاريخ نشأة القاعدة ومراحل تطورها، كما تم تنفيذ فقرة حرة للأطفال ومعرض للسلاح والألعاب الترفيهية ومباراة كرة قدم لأطفال مصر من ذوي الهمم وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين، وفي نهاية الإحتفال تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال.

من جانبهم، عبر الأطفال المشاركون في الحفل عن سعادتهم وامتنانهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركتهم إحتفال مصر بأعياد تحرير سيناء.

حضر الحفل محافظ الإسكندرية وممثلون عن وزارتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى وعدد من ضباط القوات المسلحة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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