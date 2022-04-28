البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشئون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، اليوم الخميس، مع فراس غرايبة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعزيز التعاون ومناقشة الملفات المشتركة.

وأشاد "بن دينه"- خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- بالجهود المتميزة وبالدور التنموي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيدين الإقليمي والعربي والدولي، مؤكدا حرص المجلس على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتكريس هذا التعاون في تبادل المعلومات والخبرات وزيادة التواصل مع الجهات التي تدعم أمن واستقرار الشعوب وتدعم المعرفة والتنمية المستدامة من خلال البرامج الإنسانية الخالصة.

من جانبه، أثنى "غرايبة" على الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة في البحرين في دعم القضايا البيئية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، والسمعة الطيبة التي حققتها المملكة في مجال المحافظة على البيئة وتغير المناخ من خلال التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات البيئية والمناخية، وكذلك لدورها البارز في مختلف المحافل المعنية بالتنمية المستدامة.