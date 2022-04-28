رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن سعادته بأول زيارة خارجية له إلى السعودية

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، عن سعادته بأول زيارة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية بعد توليه منصبه.

وقال شريف - في رسالة فيديو قبل مغادرته متوجها إلى المملكة العربية السعودية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إنه يتطلع إلى لقائه قيادة المملكة العربية السعودية؛ لمراجعة التعاون الثنائي متعدد الأوجه والارتقاء بالعلاقات الخاصة إلى آفاق جديدة.

وأضاف أن زيارته للمملكة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها باكستان لعلاقتها الخاصة مع المملكة العربية السعودية.

وأعرب شريف عن امتنانه لولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان على دعوته الكريمة للزيارة، مشيرا إلى أن باكستان والسعودية مرتبطان بعلاقات أخوية عميقة الجذور تقوم على أساس الثقة والدعم المتبادل.

وتابع: إن الشعب الباكستاني يثمن العلاقات مع المملكة، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية لدعمها المستمر لباكستان في الأوقات الصعبة.

واختتم تصريحاته بالقول إن باكستان تقف دائمًا إلى جانب المملكة العربية السعودية في مناسبات مختلفة.