الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال أبريل

الفعاليات
الفعاليات

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلائع مصر من طلبة (الجامعات – المدارس) والوزارات إلى عدد من الوحدات العسكرية خلال شهر أبريل، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة الوعى لدى كافة فئات المجتمع المصري وتعزيز القدرات المصرية في شتى المجالات.

حيث نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية، حيث تم تنفيذ زيارة لمدرسة فارسكور الزخرفية العسكرية إلى قاعدة المنصورة الجوية، وزيارة أخرى من طلبة جامعة المنصورة للوحدة البيطرية للذبح الآلي، فضلاً عن تنفيذ زيارة مدرسة رأس البر للصناعات البحرية إلى قاعدة بورسعيد البحرية، كما تم تنفيذ زيارة لوزارة الشباب والرياضة لمعهد الصحي إناث بأحمد جلال.

وفي سياق متصل، تم تطوير المحتوي الدراسي وطريقة التدريس لمادة التربية العسكرية بما يتناسب مع المستوى العلمي والمعرفي للطلبة من خلال تدريس موضوعات (التوعية القومية - التاريخ عسكرى - التحديات / التهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري - الشائعات - الحروب الغير نمطية - مكانة الشهيد - دور القوات المسلحة في التنمية الشاملة)، بالإضافة إلى عرض أفلام وفيديوهات توثق المشروعات التنموية القومية العملاقة والإفتتاحات الرئاسية المستمرة لتنمية روح الولاء والإنتماء لدى رجال وقادة المستقبل.

تأتي تلك الجهود في إطار العمل على ترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لدى الجيل الجديد حتى يكون قادر على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية في العصر الحديث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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