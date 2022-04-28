الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول تحث واشنطن وبروكسل على السعى لإحراز تقدم فى المفاوضات النووية مع إيران

وزارة الخارجية الكورية
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على بذل مزيد من الجهد لإحراز تقدم في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية- في بيان أوردته وكالة «يونهاب»- أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كون، اليوم الخميس، مع كل من المبعوث الأمريكي الخاص لشئون إيران روبرت مالي، ونائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، حيث تبادل معهما الآراء حول سير مفاوضات فيينا.

وأكد تشوي، خلال الاتصال، أن بلاده تقوم بدور نشط لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأشاد "مالي" و"مورا" بالدور البنّاء الذي قامت به كوريا الجنوبية في عملية المفاوضات خلال العام الماضي، وأعربا عن أملهما في استمرار التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية بشأن القضايا الإيرانية في المستقبل.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فسوف يمكن حل قضية الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، والتي كانت عاملا سلبيا في العلاقات بين كوريا وإيران، لذلك كانت الحكومة الكورية تدعم المفاوضات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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