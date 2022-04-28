الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تخطط لدفع أموال الغاز الروسى بطريقة لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبى

الغاز الروسي
الغاز الروسي

أعلن وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، اليوم الخميس، عن أن "بلاده ستدفع ثمن الغاز الروسي لشركة جازبروم بطريقة لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتضمن أمن الطاقة في البلاد".

وقال سكريكاس، في تصريحات أوردتها صحيفة «كاثمريني» اليونانية، إن بلاده ستثير مسألة كيفية دفع ثمن الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي في اجتماع مجلس وزراء الطاقة، المقرر يوم الاثنين 2 مايو المقبل.

وأضاف أن الدفعة التالية من شركة الغاز الرئيسية في اليونان إلى «جازبروم» لإمدادات الغاز لشهر أبريل مستحقة في 25 مايو، دون توضيح العملة التي سيتم الدفع بها.

وأوضح سكريكاس أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لأمن الطاقة في البلاد.

وعقد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اجتماعا للطاقة أمس الأربعاء، بعد قرار شركة «جازبروم» الروسية بتعليق إمدادات الغاز بشكل كامل إلى شركتي «بولجارغاز» البلغارية و«بي جي إن آي جي» البولندية، على خلفية رفض التحول إلى خطة السداد الجديدة التي تعتمد الروبل لدفع ثمن الغاز الروسي.

وبعد الاجتماع، قالت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء إن هناك موارد طاقة كافية، ولا يُتوقع حدوث انقطاع في الإمدادات إلى البلاد، وسيتم سداد المدفوعات التالية لشركة «جازبروم» في العقد الثالث من شهر مايو، ولم يذكر ما إذا كان قد تقرر التحول إلى إجراء جديد للدفع بالروبل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوم الاثنين المقبل في الـ2 من مايو المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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