الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل سقط من برج سكنى تحت الإنشاء بمنطقة العجيزى فى طنطا

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع ببرج سكني تحت الإنشاء بمنطقة العجيزي بطنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شوبير، مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط شخص في مسقط برج سكني بمنطقة العجيزى.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين سقوط عامل من الطابق التاسع أثناء عمله، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقى حتفه في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عامل لطابق التاسع سكني طنطا نقل الجثة إ مشرحة المستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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