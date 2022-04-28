الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم احتفالية لأطفال مصر من ذوي الهمم في أعياد تحرير سيناء

احتفالية لأطفال مصر
احتفالية لأطفال مصر من ذوي الهمم في أعياد تحرير سيناء

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بمقر قاعدة محمـد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وبدأ الحفل بمشاهدة فيلم تسجيلي عن قاعدة محمـد نجيب العسكرية للتعرف على الإمكانيات التي تذخر بها القاعدة ومدى التطور الهائل الذي حدث بها في الآونة الأخيرة ودورها المحوري، في الحفاظ على الأمن بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي، أعقب ذلك زيارة متحف اللواء أح محمـد نجيب للاطلاع على تاريخ نشأة القاعدة ومراحل تطورها، كما تم تنفيذ فقرة حرة للأطفال ومعرض للسلاح والألعاب الترفيهية ومباراة كرة قدم لأطفال مصر من ذوي الهمم وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين، وفى نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال.

من جانبهم، عبر الأطفال المشاركين في الحفل عن سعادتهم وامتنانهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركتهم احتفال مصر بأعياد تحرير سيناء.

حضر الحفل محافظ الإسكندرية وممثلو وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وعدد من ضباط القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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