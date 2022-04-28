الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوات الدفاع الشعبي تنظم فعاليات لطلاب الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات لطلائع مصر من طلبة (الجامعات – المدارس) إلى عدد من الوحدات العسكرية خلال شهر أبريل.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة الوعي لدى كافة فئات المجتمع المصري وتعزيز القدرات المصرية بشتى المجالات.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية، حيث تم تنفيذ زيارة المدرسة فارسكور الزخرفية العسكرية إلى قاعدة المنصورة الجوية، وزيارة أخرى من طلبة جامعة المنصورة للوحدة البيطرية للذبح الألى، فضلاً عن تنفيذ زيارة مدرسة رأس البر للصناعات البحرية إلى قاعدة بورسعيد البحرية، كما تم تنفيذ زيارة لوزارة الشباب والرياضة لمعهد الصحي إناث بأحمد جلال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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