الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

6 طرق متنوعة للاحتفال بحفل خطوبتك إذا تزامنت مع عيد الفطر المبارك

احتفال الخطوبة
احتفال الخطوبة

هناك العديد من الطرق التي يمكنك الاستعانة بها من أجل الاحتفال بخطبتك، إذا كانت بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، فحتى تكون تلك اللحظات مميزة عليك بفعل العديد من الأشياء التي ستظل في مدونة ذكرياتك.

طرق الاحتفال بالخطوبة في عيد الفطر المبارك

 

1- السفر


سواء قررت السفر إلى مكان استوائي أو في مكان قريب لمنزلك، فإن العيد هو طريقة رائعة لقضاء بعض الوقت بمفردك قبل أن يبدأ جنون التخطيط لحفل الزفاف، ستكون ممتنًا جدًا للوقت الرومانسي الذي تقضيه أنتما فقط، وهي مقدمة ممتعة لقضاء شهر العسل.

2- اقض ليلة رومانسية 


إذا كنت تحاول معرفة كيفية الاحتفال بخطوبتك ، وكنت بالفعل في وضع التوفير لحفل الزفاف، فقم بطهي وجبتك المفضلة وإضاءة الشموع واستمتعا بوجبة رومانسية سويا.

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3- شارك قصتك 

دع العالم يعرف كم أنت متحمس للمشاركة، شارك إعلان الخطوبة على انستجرام باستخدام هاشتاج #JustSaidYes .

4- كافئ نفسك 

ستكون كل الأنظار عليك أثناء خطوبتك، وأنت تستحق أن تبدو وتشعر بأفضل ما لديك، دلل نفسك بمخطط رائع، أو بعض منتجات العناية بالأظافر الرائعة، من المحتمل أن يشتري لك أفراد عائلتك وأصدقائك بعض هدايا الخطوبة للاحتفال بهذه اللحظة المهمة.

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5- قم بزيارة المكان الذي التقيتما فيه لأول مرة 


هذه طريقة لطيفة وعاطفية للاحتفال بمستقبلكما معًا، سواء كان ذلك بعيدًا أو قريبًا، فإن العودة إلى المكان الذي قابلت فيه لأول مرة (حرم الكلية ، المطعم الذي حصلت فيه على تاريخك الأول) لا بد أن يعيد الذكريات وهي طريقة حنين للاحتفال بخطوبتك.

6- الاحتفال مع عائلتك 

يمكنك الذهاب مع عائلتك الصغيرة وزوجك المستقبلي لمكان هادىء، والاحتفال بالخطبة وتمني مستقبل باهر، والحصول على العديد من الوعود والأمنيات،  حاول جمع العائلتين معًا بعد حتى يتمكنوا من إعادة التعرف عليهم من المحتمل أن يقضوا الكثير من الوقت معًا في المستقبل.

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عيد الفطر المبارك الخطوبة احتفال عشاء سفر

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وائل لطفي

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