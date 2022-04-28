بتكلفة تتخطى 5.5 مليار جنيه.. التحالف الوطنى يبدأ تنفيذ ثانى مراحل خطة الحماية الاجتماعية

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، اجتماعاً عاجلاً للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتي تم مدها حتى نهاية عام 2022، تفعيلاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي الاجتماع إيمانًا من أعضاء التحالف كافة بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية؛ واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان الكريم والتي نجحت في تقديم دعم إلي 8 ملايين أسرة بقيمة بلغت ‎2‏ مليار جنيه؛ والتي ركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولي بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.

وقد تم التوافق على تقسيم الجهود في الثمانية أشهر المقبلة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي؛ وذلك بتكلفة تتخطى 5.5 مليار جنيه من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف، كل طبقاً لخطة عمله السنوية.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم ‎5‏ مايو 2022 في 27 محافظة من محافظات الجمهورية.

كما تم الاتفاق علي مستهدفات الفترة المقبلة من قبل كافة الأعضاء لرسم خارطة عمل متكاملة الملامح على مستوي ‎27 محافظة؛ ومن ثم تم عمل مصفوفة لإجمال هذه الجهود داخل خطة موحدة تركز علي متابعة الدعم الغذائي والنقدي؛والرعاية الصحية؛ بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يستفيد خلال الثمانية أشهر المقبلة ما يزيد على 9 ملايين أسرة، على أن يتم التعزيز على خطة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإشراك عدد أكبر من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية بهدف الوصول لمزيد من المواطنين الأكثر احتياجاً ودعم خطط توطين التنمية في كافة محافظات مصر.

وعلى التوازي اتفق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مسودة عمل خاصة بالتعديلات التشريعية المقترحة والتي من شأنها مساندة مؤسسات المجتمع المدني على ممارسة جهودها بشكل أكثر مرونة وفعالية.

كما اتفق أعضاء التحالف أيضا امتثالاً لقرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة بداية فتح حوار سريع بالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك لتقديم ومناقشة تلك المسودة، في حوار مجتمعي موسع بصددها خلال الأسابيع المقبلة.