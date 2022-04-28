بشرى سارة حول إجازة عيد الفطر 2022 للبنوك

إجازة عيد الفطر 2022 للبنوك يبحث العديد من المواطنين عن إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2022 ويبحثون أيضًا عن إجازة البنوك على مستوى جمهورية مصر العربية. وقد أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات عن إجازة البنوك خلال عيد الفطر المبارك 2022، كما أعلن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتى يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.

إجازة عيد الفطر 2022 للبنوك

ويبحث العديد من المواطنين أيضًا عن تفاصيل استطلاع هلال شهر شوال، وحسبما أعلنت دار الإفتاء المصرية، فقد قالت إن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 هجريًا، حيث من المقرر أن يكون يوم 29 رمضان الموافق 30 أبريل 2022، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

إجازة عيد الفطر 2022

ويتساءل العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية التي تعطيها جهات العمل للموظفين، فوفقًا لما أعلنته وزارة القوى العاملة أن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص يومين، وهم أول أيام العيد الموافق الاثنين 2 مايو والثلاثاء الموافق 3 مايو، وهم إجازة بأجر كامل، ويجوز لصاحب العمل تشغيل الموظفين في تلك الأيام إذا اقتضى العمل لذلك، موضحًا أن في هذه الحالة يستحق العامل إضافة مثلي أجره إلى أجره عن اليوم الواحد.

فيما يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب الشمس يوم 29 رمضان 1443هجريًا.





وينتظر العديد من المواطنين إجازة عيد الفطر المبارك 2022 وذلك لقضاء الإجازة مع العائلة والاولاد ومنهم من يستغل إجازة العيد من أجل السفر والتنزه فى المناطق الساحلية المختلفة مثل الغردقة وشرم الشيخ.