بركة العشر الآواخر.. عائلات الوراق تتجمع على مائدة إفطار رمضان

تجمع عدد من عائلات منطقة الوراق خلال العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم على مائدة إفطار رمضاني واحدة، ليختتموا بها الشهر الفضيل، في مشهد جمالي جمع كل أفراد وعائلات المنطقة على طاولة مائدة واحدة، لرفع راية المودة والحب بين الجميع.

على مائدة واحدة امتدت لعشرات الأمتار، بجهود ذاتيه من قبل شباب المنطقة، في جو رمضاني حاوطته نسائم وروحانيات العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم، حيث انتشار البهجة والسعادة بين الحضور من جيران وأصدقاء وعائلات من داخل المنطقة، مظاهر وروحانيات بديعة طغت على شوراع منطقة الوراق خلال عمل إفطار جماعي لسكان وعائلات المنطقة.

وعلى مدار شهر رمضان الكريم شهدت العديد من المناطق عمل إفطار جماعي للسكان والجيران المتواجدين فيها لإعلاء راية الحب والمودة بين السكان، وكانت المطرية أول المناطق ومن بعدها المقطم وإمبابة وغيرها من المناطق العديدة، وأخيرا منطقة الوراق التي اختارت نهاية الشهر الكريم.

ونظم شباب وعائلات منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة حفل إفطار جماعيًا لكافة سكان المنطقة خلال الأيام الجارية، والذي حضره مئات الأشخاص من سكان وأهالي المنطقة.

ويقول الحاج سعيد الصياد أحد المسئولين عن الإفطار الجماعي لأهالي منطقة الوراق، إن الإفطار تم بجهود ذاتية من قبل شباب وأهالي وعائلات المنطقة وليس هو الوحيد المسئول عن الإفطار، مشيرًا إلى أن القائمين على الإفطار بالكامل وبالتعاون معه هما سلامه محمد، محمود كارم، لإيهاب هلال، سيد ناصر، وعدد من كبار المنطقة.

تابع إن الإفطار تم بجهود ذاتية من قبل سكان المنطقة والشباب هم من قاموا بطهي الطعام ولم يستعينوا بأي طباخين من الخارج، موضحا أن الإفطار تكلف ما يقرب من 7 لـ 8 آلاف جنيه، كما أن العام الجاري هي المرة الأولى التي نظم فيها الأهالي هذا الإفطار ولم يكن المرة الأخير، بل أن خلال الأعوام المقبلة بشهر رمضان الكريم سوف تتوسع مائد الإفطار أكثر لتصبح عادة سنوية عند الأهالي والسكان بالمنطقة.

وأضاف أن حضر الإفطار ما يقرب من 200 لـ300 فرد من عائلات وشباب المنطقة، لافتا إلى أن المائدة تنوع عليها المأكولات ما بين مشويات وأرز بسمتي وغيرها من المأكولات الشهية بجانب الحلويات والعصائر والمياه الغازية، كما حرص القائمون على الإفطار على تأجير فراشة ومقاعد بالكامل لكي تساع الأعداد الموجودة بالإفطار.