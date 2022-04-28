محافظ الفيوم يتفقد مشروع إنشاء شبكات الصرف في بني صالح والوقف الكبير والجلابة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بقرى «بنى صالح والوقف الكبير والجلابة» التابعة لمركز الفيوم، ضمن مشروعات قرض الاتحاد الأوروبي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، لمتابعة سير العمل بالمشروع والوقوف على حجم الأعمال ونسب تنفيذها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس على حيدر استشاري المشروع، والمهندس محمود ريان المدير التنفيذي لمشروعات الشركة المنفذة، والمهندس حمادة خليل مدير المشروع، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

واستعرض مدير المشروع، المراحل الانشائية لمكونات المشروع، التي تشمل شبكات انحدار بأطوال تصل إلى نحو 42 كم، وخطوط طرد بطول 5 كم، وعدد 4 محطات رفع، ويخدم المشروع أهالي قري بني صالح والوقف الكبير والجلابة وتوابعها، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 236 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه بدء العمل بالمشروع في يناير 2022 ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية في يناير 2024.

وفي كلمته، أعرب محافظ الفيوم عن شكره وتقديره لأهالي بني صالح والعزب التابعة لحسن الاستقبال، وقدم تهانيه القلبية لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أن العالم يمر بمرحلة بها العديد من التحديات التي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الشعبية جنباً إلى جنب مع الجهود التنفيذية، حتى نعبر هذه المرحلة بأمان ونحقق التنمية الشاملة التي ينشدها الجميع.

وقال المحافظ خلال كلمته: «كانت مشروعات القرض الأوروبي حلم يراود الكثيرين من أبناء قري المحافظة، والحمد لله تعالى تحول الحلم إلى حقيقة، وتم توجيه التمويل للمشروعات التي لا تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وها نحن اليوم أمام نموذج من تلك المشروعات التي ستعود بالنفع والفائدة على مواطني القري التي يُنفذ بها المشروع».

وأكد محافظ الفيوم على مسئولي الشركة المنفذة، ضرورة الاستعانة بالعمالة المحلية من أبناء قري بني صالح والوقف الكبير والجلابة التي يُنفذ بها المشروع لتوفير فرص عمل حقيقية لهم، فضلاً عن درايتهم بكافة مكونات المشروع، وما تقوم به الدولة لخدمتهم والحفاظ على هذه المشروعات الخدمية.

وقدم «الأنصاري» الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تلك المبادرة التي حققت العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات الأساسية لأهالينا بكافة قري ونجوع مصر دون أي مجاملات، لافتاً إلى أن المرحلة الأولي يجري تنفيذها بمركزي اطسا ويوسف الصديق، والمرحلة الثانية تستهدف مركزي الفيوم وطامية.

وأوضح أن مشروعات البنية التحتية تُعد من المشروعات الضرورية لكافة المواطنين بمختلف القري، والدولة بكافة أجهزتها تسعي جاهدة لتوصيل كافة خدمات للمواطنين، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإنهاء كافة المشروعات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أنه خلال العامين القادمين سوف تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة إلى نحو 95 %، الأمر الذي سيعود بالنفع على بحيرة قارون وإعادة إحياء الحياة المائية بها.

وكشف محافظ الفيوم، أن القيادة السياسية منذ عام 2018، تسعي بشتى الطرق لتحسين نوعية مياه بحيرة قارون وإعادة إعمار البحيرة التي كانت مصدر رزق لأكثر من 8 آلاف أسرة، لافتاً إلى أن مياه البحيرة بدأت تتحسن بشكل كبير في الآونة الأخيرة وسيتم إنزال "زريعة الجمبري" بها في القريب العاجل.