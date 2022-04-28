الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مؤسسة «راعي مصر»: التحالف الوطني كلمة السر في تحسين الخدمات التنموية

المستشار أمير رمزي
المستشار أمير رمزي

حضر المستشار أمير رمزي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة راعي مصر للتنمية،  وعدد من رجال الدولة والرموز الوطنية من كافة الأطياف في حفل إفطار الأسرة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «رمزي» إن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو بمثابة بداية جديدة لتحسين مسار العمل التنموي في مصر وأن التحديات التي واجهتها الدولة خلال العام الجاري ودعم  الرئيس الكامل لأمن واستقرار الدولة المصرية وأيضًا إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني كان لهم بالغ الأثر في إبراز دور التحالف الوطني الذى يهدف إلى رفع المستوى الإنساني و التوعوي للأسرة المصرية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاهتمام بالفواتير المستهدفة وذلك من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من القوافل الطبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية وقوافل الدعم الاجتماعي لدعم الأسرة الفقيرة بالسلامة التنموية و الملابس الجديدة.

وقال رمزي، إن القرارات التي صدرت استكمالًا لخطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حتى نهاية العام الجاري ستكون كلمة السر وراء تحسن الخدمات المقدمة تجاه الفئات المستهدفة وفي ضوء توسع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتهدف إلى التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني تساهم في تحقيق نتائج إيجابية وتوزيع الجهود ووضع قاعدة بيانات موحدة يعمل من خلالها التحالف الوطني.

وأعرب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة راعي مصر، عن امتنانه بكلمات الرئيس التي تهدف إلى بث روح التعاون وتوحيد جهود العمل الأهلي بهدف خدمة الفقراء والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالاستفادة القصوى وأيضا إصرار الرئيس بدعوة لم الشمل بين القوى الوطنية والحزبية من أجل المشاركة في بناء مستقبل أفضل للدولة.

مؤسسة راعي مصر المستشار أمير رمزي إفطار الأسرة المصرية التحالف الوطني للعمل الأهلي الحماية الاجتماعية

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وائل لطفي

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