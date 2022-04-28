الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يقدم هدايا رئيس الجمهورية لأسر شهداء الجيش الأبيض

صحة الغربية
صحة الغربية

زار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منازل أسر شهداء الجيش الأبيض بمحافظة الغربية، من "الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والفنيين، والمراقبين الصحيين"، بكافة أنحاء المحافظة، وتقديم الهدايا العينية والمادية لأسر الشهداء، وذلك تقديراً من الدولة لجهودهم، وتعبير رمزى لما قدموه من تضحيات مخلصة ومضنية، وتصدرهم الصفوف الأمامية لحماية المجتمع من هذا الوباء العالمي، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف وكيل وزارة الصحة في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلف تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان  طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بتكريم أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيانه، أن أبطال الجيش الأبيض بمحافظة الغربية يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهة جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك فى ظل الدعم والمساندة التي تقدمها القيادة السياسية لهم، مؤكداً بأن الدولة تحت قيادة رئيس جمهورية لا ينسى أبناءها وأبطالها، ولا يدخر جهد أو مال من أجل حماية أبناء الوطن والأطقم الطبية بكافة أنحاء الجمهورية.

ومن جانبهم، أعربت أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية، عن شكرهم وامتنانهم لما قام به رئيس الجمهورية، من لفتة إنسانية بتكريم شهدائهم أبطال الجيش الأبيض، وتقدير دورهم وجهودهم خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، معتبرين هذا التكريم دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل كل فى موقعه فى ظل الفترات الصعبة التي تمر بها البلاد، وعن اعتزازهم بأبنائهم وأهلهم الذين قدموا كل غال ورخيص من اجل الوطن.

وكيل صحة الغربية يقدم هدايا رئيس الجمهورية لأسر شهداء الجيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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