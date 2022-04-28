5 نصائح للعناية بالشعر قبل عيد الفطر

مما لا شك فيه أن الشعر هو تاج المرأة، ويتطلب الحفاظ عليه عناية خاصة بشكل يومي، وقد يتطلب مجهودًا كبيرًا في حمايته من التلف والأضرار التي تلحق به وتزيد هذه العناية في العيد نظرًا لاختلاف مواعيد تناول الطعام وشرب الماء ودرجة الحرارة المختلفة في فصل الربيع، لذلك تنصح روان الحربي، إخصائية التجميل والعناية بالشعر، باتباع الخطوات الآتية في الأيام المتبقية من شهر رمضان، حيث تختلف فيه العناية بالشعر عن الشهور الأخرى.

- يجب شرب كمية كبيرة من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور لا يقل عن 8 أكواب من أجل ترطيب الجسم بالكامل وتجنب جفافه والمحافظة على شعرك وبشرتك من خطر الإصابة بالجفاف، خاصة أن الجسم يفقد الكثير من السوائل خلال الصيام ويترتب عليه نقص المعدل الطبيعي للمياه في الجسم، مما يؤثر على الترطيب اللازم للشعر والجسم بالكامل.

- يجب تجنب تناول الطعام الذي يحتوي على كميات كبيرة من الدهون ويفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات والأطعمة الغنية بمعدن الزنك لضمان وصول الغذاء المناسب للشعر، خاصة أن الزنك له دور كبير في تغذية سمك الشعر ونموه بشكل ملحوظ.

- تناول الكثير من الخضروات الداكنة التي تساعد في تدعيم قوة شعرك وتعزز نموه وينصح بتناول ثمرة التفاح في الإفطار، وأخرى وقت السحور، لمد الجسد بنسبة كبيرة من الحديد الذي يحتاجه؛ إلى جانب ذلك يُنصح بتناول البقوليات التي تحقق التغذية الكاملة للشعر، وكذلك المكسرات مثل اللوز الذي يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والألياف التي يحتاجها الشعر ويزيد نعومته وتجنب جفافه.

- يجب غسل الشعر في مدة أقصاها ثلاث مرات أسبوعيًا، بحيث لا يخسر الشعر الزيوت الطبيعية التي تفرزها الغدد الدهنية لترطيبه.

- يجب تناول الألبان في السحور من قبل العيد لأنها مفيدة للجسم والشعر، ويجب تجنب استخدام بكثرة خاصة أنه في ظل قلة الطعام والشرب في الصيام يؤثر ذلك على فروة الشعر والجلد.