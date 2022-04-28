وفاة الإعلامى الرياضى محسن نوح مقدم برنامج «الكرة فى أسبوع»

رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الإعلامي الرياضي القدير الكبير محسن نوح، مقدم برنامج "الكرة فى أسبوع" أحد أهم البرامج الرياضية فى التليفزيون المصري، ومقدم برنامج "القضايا الرياضية" على التليفزيون المصري، ورئيس البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري.

ويعد الإعلامي الراحل أحد أهم الرواد في مجال الإعلام الرياضي المصري والعربي والإفريقي، وله تاريخ كبير من العمل وتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية، ويعتبره أصدقاؤه مثال الخلق الحسن الذي تعلم على يديه الكثير.

ونعت الإعلامية حياة عبدوة زوجها محسن نوح، وكتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. تنعى الإعلامية الدكتورة حياة عبدون زوجها ورفيق الدرب والحياة ووالد ابنتها نور الإعلامي الأستاذ محسن نوح، رئيس البرامج الرياضية الأسبق بالتليفزيون المصري وشقيق اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء دكتور مؤنس نوح بالمخابرات الحربية، وكابتن معتز نوح كبير طاقم الضيافة بمصر للطيران، والدكتور مدحت نوح أستاذ طب التخدير».

ونعت الإعلامية الرياضية سماح عمار الإعلامي الراحل عبر «فيسبوك»، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الإعلامى محسن نوح، رئيس البرامج الرياضية بالتليفزيون المصرى، فى ذمة الله.. الله يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان».