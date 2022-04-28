رحمي: 11 منفذا متنقلا لبيع السلع بجميع مراكز الغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على حرص الدولة المصرية بكافة أجهزتها على محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة العالمية للحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكست بالتبعية على أسعار السلع بالسوق المحلي، حيث استغل بعض تجار الأزمات ومحتكري السلع الموقف وقاموا برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، ومن ثم كانت توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف العبء عن المواطن وتوفير السلع الإستراتيجية المدعمة بأسعار أقل من السوق وذلك لضبط الأسعار ،جاء ذلك خلال تفقده لعدد 11 منفذ بيع متحركة ستجوب مراكز ومدن المحافظة ضمن مبادرة وزارة الزراعة "من خير مزارعنا لأهلينا" لتوفير السلع الاستراتيجية والأساسية المدعمة بأسعار مخفضة، بحضور الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة، الدكتور حاتم شاهين، دكتور عبد المنعم سامي، حيث تشمل 5 عربات سلع غذائية، 2 عربة بيض، عربة لحمة، عربة بطاطس وعدد 2 عربة كحك.

وأشاد رحمي بجهود وزارة الزراعة في التصدي لظاهرة الغلاء، كونها قائمة في الأساس على توفير السلع والمنتجات الغذائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة للمواطنين مباشرة دون تدخل الوسطاء، مما يساهم بشدة في خفض أسعار هذه السلع بنسبة قد تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، بالإضافة إلى تنوعها فهي تلبي كافة احتياجات البيت المصري من الغذاء، كما أنها متحركة حتى يتسنى الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، وأضاف رحمي أنه تم التوجيه لجميع المنافذ الثابتة والمتحركة لاستمرارها حتى نهاية فترة عيد الأضحى المبارك.

ومن جهته، أوضح مستشار وزير الزراعة أن وزارة الزراعة قد أطلقت في وقت سابق عدد من المنافذ المتنقلة لبيع البضائع والسلع واللحوم والدواجن، حيث انطلقت هذه السيارات لعدة محافظات، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع المحافظات التي ليس بها منافذ، تمهيدا لحين تجهيز الشوادر والمعارض الثابتة لها ، كما أن هذه المنافذ قد شهدت إقبالا واسعا من المواطنين عليها في المحافظات والمناطق التي نفذت المبادرة بها لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.