الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد آذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان 2022 وعدد ساعات الصيام

آذان المغرب
آذان المغرب

حددت الهيئة العامة المساحة المصرية موعد آذان المغرب اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق 27  من شهر رمضان 1443 لتحديد وقت الإفطار وعدد ساعات الصيام في مصر ضمن إمساكية شهر رمضان المبارك 2022-1443 في القاهرة والمحافظات.

موعد آذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان 2022

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم الصادرة من الهيئة العامة المساحة المصرية يحل موعد آذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان 2022 في القاهرة تمام الساعة 6:30 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت.

ويستعرض "الدستور" موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 27 رمضان 2022 في القاهرة والمحافظات المصرية عبر السطور التالية:-

مواقيت الصلاة فى القاهرة

  • وقت صلاة الفجر 3:42  ص
  • موعد صلاة الظهر 11:53 ص
  • توقيت صلاة العصر 29: 3
  • موعد أذان المغرب اليوم 6:30 م
  • موعد صلاة العشاء 7:53

موعد الإفطار| توقيت آذان المغرب اليوم 27 رمضان 1443/2022

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 مواعيد الصلاة في الإسكندرية

  • وقت صلاة الفجر 3:43 ص
  • موعد صلاة الظهر 11:57
  • موعد صلاة العصر 3:35
  • موعد أذان المغرب اليوم 6:36 م
  • موعد صلاة العشاء 8:01 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • وقت صلاة الفجر 3:36
  • موعد صلاة الظهر 11:48 م
  • موعد  صلاة العصر 3:26 م
  • موعد أذان المغرب اليوم 6:27 م
  • موعد صلاة العشاء 7:50 م.

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 مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

  • وقت صلاة الفجر 3:35 ص
  • وقت صلاة الظهر 11:40
  • موعد صلاة  العصر 3:13 م
  • موعد أذان المغرب اليوم 6:15 م
  • وقت صلاة العشاء 7:35 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان 

  • وقت صلاة الفجر 3:48  ص
  • موعد صلاة الظهر 11:46 ص
  • موعد صلاة العصر 15: 3
  • موعد أذان المغرب اليوم 6:18 م
  • موعد صلاة العشاء 7:35
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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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