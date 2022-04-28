موعد آذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان 2022 وعدد ساعات الصيام

حددت الهيئة العامة المساحة المصرية موعد آذان المغرب اليوم الخميس 28 أبريل 2022 الموافق 27 من شهر رمضان 1443 لتحديد وقت الإفطار وعدد ساعات الصيام في مصر ضمن إمساكية شهر رمضان المبارك 2022-1443 في القاهرة والمحافظات.

موعد آذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان 2022

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم الصادرة من الهيئة العامة المساحة المصرية يحل موعد آذان المغرب اليوم الخميس 27 رمضان 2022 في القاهرة تمام الساعة 6:30 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت.

ويستعرض "الدستور" موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 27 رمضان 2022 في القاهرة والمحافظات المصرية عبر السطور التالية:-

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

توقيت صلاة العصر 29: 3

موعد أذان المغرب اليوم 6:30 م

موعد صلاة العشاء 7:53

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:43 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:35

موعد أذان المغرب اليوم 6:36 م

موعد صلاة العشاء 8:01 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:36

موعد صلاة الظهر 11:48 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد أذان المغرب اليوم 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:50 م.

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مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:35 ص

وقت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد أذان المغرب اليوم 6:15 م

وقت صلاة العشاء 7:35 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان