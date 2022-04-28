الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة اللاتينية بالإسكندرية تنظم لقاءً للتوعية بالهجرة غير الشرعية

كنيسة
كنيسة

تنظم مطرانية اللاتين الكاثوليكية بالإسكندرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة "وكالة الأمم المتحدة للهجرة" بدعوة سيادتكم  لحضور حملة التوعية بعنوان "زيادة الوعي بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة الغير نظامية"، وذلك مساء السبت بمسرح كنيسة القلب المقدس بالإبراهيمية.

ويتكون برنامج اللقاء من فترتين صباحية ومسائية، مع شرط التسجيل المسبق قبل الحضور للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتحرص الكنائس المصرية على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بين الشباب، وذلك من خلال لقاءات توعوية تنظم بالكنائس الكاثوليكية  والأرثوذكسية، والإنجيلية، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تحرص الكنائس على المشاركة به في كثير من القضايا مثل الهجرة الغير الشرعية، أو الإدمان وغيرها من الموضوعات.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذة الفترة، أيام الخماسين المقدسة التي تلي عيد القيامة المجيد.

وهذه الفترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود السيد المسيح إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي، تعبيرًا عن ظهورات الرب لبعض من خواصه ليؤكد قيامته المقدسة، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.

أما في الفترة من عيد الصعود وإلى تسعة أيام من بعده، فيُحتفل بدورة احتفالية في داخلها الهيكل فقط لأنه هو السماء عينها.

مطرانية اللاتين الكاثوليكية وكالة الأمم المتحدة للهجرة المنظمة الدولية للهجرة مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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