«سيادة الوزير كلمك».. التعليم تحذر من حسابات وهمية تخترق صفحات المعلمين وأولياء الأمور

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جميع المهتمين بالمجال التعليمى من رسالة وهمية يتم إرسالها من أشخاص مجهولين يتحدثون باسم التربية والتعليم وإنما هم فى الحقيقة «هكر» على الفيس بوك يعمل على اختراق البيانات والصفحات.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم: نناشد الجميع من معلمين وأولياء أمور وطلاب عدم فتح روابط ترسل لهم على المحادثات الخاصة حتى لا يتعرض للهكر والالتزام فقط بما تعلن عنه وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية أو صفحة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

كانت بداية القصة عندما نشرت ولية أمر وهى أمانى الشريف مسئولة اتحاد أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية القصة التى تعرضت لها تحت عنوان «سيادة الوزير كلمك أصل اسمك مرشح في ملتقي تطوير التعليم .. من فضلك اضغط علي الرابط علشان تنضم.».

قالت أمانى الشريف فى منشور تحذير لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك: «نركز ونخلي بالنا يا جماعة مش أي حد يبعت لك رابط تفتحه لانه بيكون فخ لسرقة الأكونت واختراق الموبايل وسرقة بياناتك وارقام الهاتف وخصوصا (رابط ملتقى تطوير التعليم)»

وكشفت أمانى القصة قائلة:« يوم الجمعة أرسل لي شخص طلب صداقه وانا مش بوافق على طلبات الصداقة إلا لما يكون في اصدقاء كتير مشتركة والصفحة تكون مفتوحة وفيها تفاعل وبالفعل وافقت لأن بينا اصدقاء كتير والصفحة عليها تفاعل ولقيت صورة مع الشخص اللي أرسل صداقة مع وزير التعليم ..وبمجرد موافقتي على طلب الصداقه ارسل رساله زي ما انتم شايفين ..رديت وقولت كل عام وانتم بخير».

واستكملت :«فجأة بصيت على الرابط لقيته بيطلب باسورد واسم المستخدم للفيس بوك وطالب رقم التليفون، عرفت إنه فخ مش حقيقي واللي أكد كده كمان عمر ابني قال إن ده رابط الهاكر بيسرقوا به الاكونتات وعملت تجاهل للرسالة».

واختتمت:« أرسلت سكرين شوت بالحوار لوزير التعليم من خلال الواتس علشان يعرف أن في ناس بتستغل اسمه وبيستغلوا التعليم .. ورجاء خدوا حذركم ولا تضغطوا على أي روابط ومتصدقوش أي حد».