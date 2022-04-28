بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. مشروبات تساعدك على الشعور بالانتعاش

بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بشكل كبير، مما يعلن عن دخول فصل الصيف وانتهاء فترة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد طوال شهر إبريل، وخلال أيام شهر رمضان المبارك، ويؤدي هذا الشعور بالحرارة الشديدة، إلى الخمول أو الشعور بالصداع نتيجة للتواجد فترة كبيرة في تحت إشاعة الشمس الحارقة، ويحتاج الإنسان إلى تناول عدد من المشروبات التي تساعده في التغلب على الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

في السطور التالية نشير إلى عدد من المشروبات التي تساهم في الحد من الشعور بالحرارة، مع طريقة إعدادها، وذلك بحسب ما ورد في موقع "healthfood":

النعناع:

على الرغم من أن النعناع من المشروبات التي يتم تناولها في صورة دافئة إلا أن له تأثير هائل على خفض درجة حرارة الجسم، حيث يعمل النعناع على تعديل وتبريد النظام الداخلي للجسم، باحتواءه على خصائص علاجية مما يؤدي في النهاية إلى خفض درجة حرارة الجسم.

الطريقة:

معلقة صغيرة من النعناع المجفف

معلقة صغيرة من العسل

يتم وضع النعناع على كوب من الماء على النار، وبعد الغليان، نقوم بتصفية الخليط ووضع العسل قبل تناول النعناع مباشرة.

الليمون:

لاشك أن تناول عصير الليمون في فصل الصيف من أفضل المشروبات التي يمكن أن تحتاج إليها في ظل هذا الطقس الحار، فلا يخفى على أحد الفوائد الغذائية الكبيرة التي تنتج عن تناول الليمون ومنها قدرته على مهاجمة الفيروسات والميكروبات التي في الجسم، كما أنه يعمل على دعم جهار المناعة وتحسين الوظائف الخاصة به، لذلك من المهم الحرص على تناول كوب من الليمون يوميا.

طريقة تحضير الليمون:

نقوم بتقشير الليمون ونزع البذور التي توجد بداخله، وباستخدام الماء البارد والثلج، تضع الجميع في الخلاط، ثم نضيف إليه السكر أو العسل حسب الرغبة ويتم تناوله بعد تصفيته.

البرتقال:

يعتبر البرتقال من الفاكهة التي تحتوي على عناصر غذائية مرتفعه من شأنها حماية الجسم من الفيروسات ودعم المناعة، نظرا لاحتوائه على فيتامين سي، كما أنه يعمل على خفض درجة حرارة الجسم إلى حد كبير، والشعور بالانتعاش، لذلك يمكن تناول بصفة يومية عن طريق تناول كوب واحد منه.

الطريقة:

نقوم بتقطيع ثمرة البرتقال إلى نصفين، وباستخدام عصارة البرتقال العادية أو الكهربائية نقوم بعصر البرتقال والحصول على عصير فريش في دقائق معدودة.