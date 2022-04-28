آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022 في مصر.. دار الإفتاء توضح أحكامها

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022، هو السؤال الذي تصدر مواقع البحث الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك في السابع والعشرون من شهر رمضان الجاري الموافق الثامن والعشرون من شهر أبريل لعام 2022.

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2022

بحسب دار الإفتاء المصرية تجب زكاة الفطر مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا مانع شرعًا من إخراجها قبل وقتها بيومين، أو تعجيلها من أول دخول رمضان؛ على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

وقالت الإفتاء إنه يجوز إخراجُ قيمتها نقدًا على ما ذهب إليه السادة الحنفية، وهذا هو المُفتى به؛ مراعاة لمقاصد الشرع، ومصالح الخلق.

توقيت إخراج زكاة الفطر 2022

وأوضحت الإفتاء، تجبُ زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنَّها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطُون صَدَقَةَ الفطر قبل العيد بيومٍ أو يومين".

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مُصحَّح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنَّه يجوز من أول يومٍ من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

اقرأ أيضًا:

في العشر الأواخر من شهر رمضان.. دعاء ختم القرآن الكريم

الحكومة بصدد إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر (فيديو)

مقدار زكاة الفطر 2022

أما عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفيةُ أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب، أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أنَّ وجوب المنصوص عليه من حيث إنَّه مال مُتقَوّم على الإطلاق لا من حيث إنه عينٌ، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108، ط. دار المعرفة-بيروت): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأنَّ المُعْتَبَر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة.