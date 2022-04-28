الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا بقيادة «الحنطور» على «الدائري»

أحمد السقا
أحمد السقا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار فيديو للنجم أحمد السقا على الطريق الدائري بـ"الكارتة والحصان" أو "الحنطور" الخاصة به مع اثنين من معاونيه وسط السيارات على الطريق.

وحرص عدد كبير من رواد الطريق الدائري على تصوير الفنان أحمد السقا والحديث معه وبادلهم الحديث أثناء قيادته للكارتة.

ويعد الفنان أحمد السقا من أشهر النجوم المهتمين بتربية وركوب الخيل في الوسط الفني وله مزرعته الخاصة التي يحرص على استقبال الفنانين بها وله شهرة كبيرة في هذا المجال.

وكان الفنان أحمد السقا انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل الاختيار 3 الذي  يعرض حاليا بشكل حصري على قناة أون بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وياسر جلال وخالد الصاوي وعبد العزيز مخيون وإيمان العاصي وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان حقق برومو الفيلم السينمائي الجديد "العنكبوت" للفنان أحمد السقا، نسبة مشاهدة مرتفعة اقتربت من نصف مليون مشاهدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وقررت الشركة المنتجة للفيلم، طرح العمل بعد سلسلة من التأجيلات ليشارك ضمن سباق موسم عيد الفطر السينمائي والذي ينطلق بعد أيام. 

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "العنكبوت"، البرومو التشويقي الأول للعمل المنتظر عرضه خلال موسم أعياد الفطر المقبل، واحتوى البرومو على العديد من مشاهد الأكشن والحركة والتي تظهر طبيعة العمل المليء بالمشاهد المعتمدة على الجرافيك واعتمد البرومو على كاميرا "الدرون".

ويشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إ خراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير. 

واقع التواصل الاجتماعى فيديو أحمد السقا الكارته الدائري الطريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي.. الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس (صور)

الحكومة بصدد إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر (فيديو)

«أخبار فاتتك».. براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد وتحذيرات من الاحتباس الحراري

يحدث غدًا.. منخفض حراري تتعرض له مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تعتدى على المُصلين فى الأقصى

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة