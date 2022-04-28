أحمد السقا يشعل السوشيال ميديا بقيادة «الحنطور» على «الدائري»

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار فيديو للنجم أحمد السقا على الطريق الدائري بـ"الكارتة والحصان" أو "الحنطور" الخاصة به مع اثنين من معاونيه وسط السيارات على الطريق.

وحرص عدد كبير من رواد الطريق الدائري على تصوير الفنان أحمد السقا والحديث معه وبادلهم الحديث أثناء قيادته للكارتة.

ويعد الفنان أحمد السقا من أشهر النجوم المهتمين بتربية وركوب الخيل في الوسط الفني وله مزرعته الخاصة التي يحرص على استقبال الفنانين بها وله شهرة كبيرة في هذا المجال.

وكان الفنان أحمد السقا انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض حاليا بشكل حصري على قناة أون بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وياسر جلال وخالد الصاوي وعبد العزيز مخيون وإيمان العاصي وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان حقق برومو الفيلم السينمائي الجديد "العنكبوت" للفنان أحمد السقا، نسبة مشاهدة مرتفعة اقتربت من نصف مليون مشاهدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقررت الشركة المنتجة للفيلم، طرح العمل بعد سلسلة من التأجيلات ليشارك ضمن سباق موسم عيد الفطر السينمائي والذي ينطلق بعد أيام.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "العنكبوت"، البرومو التشويقي الأول للعمل المنتظر عرضه خلال موسم أعياد الفطر المقبل، واحتوى البرومو على العديد من مشاهد الأكشن والحركة والتي تظهر طبيعة العمل المليء بالمشاهد المعتمدة على الجرافيك واعتمد البرومو على كاميرا "الدرون".

ويشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إ خراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.