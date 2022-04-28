موعد ومدة إجازة عيد الفطر 2022 للعاملين بـ«البريد»

بمناسبة عيد الفطر المبارك

أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن موعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك 2022، للعاملين بفروعها على مستوى الجمهورية.

وأشار هيئة البريد، في بيان، إلى أن الإجازة ستبدأ من غدٍ الجمعة، 29 أبريل، وحتى الثلاثاء، 3 مايو، على أن يُستئنف العمل بالمكاتب الرئيسية، الأربعاء، 4 مايو، وحتى يوم السبت، 7 مايو، على أن ينتظم العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من الأحد، 8 مايو.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك قبل وأثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.