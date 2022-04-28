التحقيق مع راكب مصري حاول تهريب 91 عملة أثرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حجز راكب مصري على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بمحاولة تهريب 91 عملة أثرية قادمة تركيا، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها مسؤولي الآثار لفحصها لبيان أن كان أثرية من عدمه.

تلقى مدير أمن الموانئ إخطار من ضباط شرطة مباحث مطار برج العرب، بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ أنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طائرة اسطنبول القادمة من تركيا، اشتبه رئيس الوردية في الراكب «م.ع.خ» مصري الجنسية، تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 91 عملة أثرية، حسبما أكد تقرير رسمي المسؤول الآثار في المطار، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2022 بجمرك مطار برج العرب واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول محاولة راكبة إيطالية تهريب مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة، والتحفظ على المضبوطات وسؤال صاحبتهم عن الواقعة.

تلقى مدير أمن مطار برج العرب، إخطار من ضباط المباحث، يفيد بورود بلاغ أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو تم ضبط الراكبة و.ع.ي، ايطالية، من أصل مصري أثناء محاولتها الخروج من البوابة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها نقود أو أشياء تستحق الإفصاح عنها أوسداد رسوم جمركية أجابت بالنفي.

وتم تمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY أفادا بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة، بالعرض تبين وجود مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.