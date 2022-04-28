الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

١٠ حالات لقبول الاعتذار عن المشاركة بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت المديريات التعليمية شروط وضوابط قبول الاعتذار عن المشاركة في لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، على أن يكون قبول الاعتذار عقب استلام أوامر الندب من ديوان المديرية، ويكون تسليم جميع الاعتذارات المقبولة إلى لجنة الإدارة بديوان المديرية.

وأوضحت المديريات، أن هناك حالات يتم فيها قبول الاعتذارات منها: 

1- الحالات المرضية (القومسيون الطبي) معتمد بتاريخ حديث 

2-استمارة وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية 

3-إجازة بدون مرتب والعمل جزء من الوقت

4- وجود طفل رضيع 

5-حالات الوفاة شهادة الوفاة للزوج أو الزوجة لا تتجاوز العام 

6- السفر للخارج، الزوج المسافر خارج البلاد بشهادة معتمدة 

7-نسبة العجز مستند معتمد دال علي ذلك 

8-وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة

9- دب أحد الزوجين للعمل فى الامتحانات يحق للطرف الآخر الاعتذار

10- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية وصورة معتمدة من مستشفى تابعة للعزل فى حالة الإصابة كورونا.

خطاب التعليم
خطاب التعليم
المحافظات وزير التربية والتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة الدكتور طارق شوقي المديريات التعليمية الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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