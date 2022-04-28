محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بالمنظومة التعليمية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أن العملية التعليمية في بورسعيد تشهد تطورا غير مسبوق، وذلك تماشيا مع خطة الدولة نحو تطوير التعليم والذي يعد أساس تنمية المجتمعات وتطويرها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية في محافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وفي بداية الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة التربية والتعليم ٱخر المستجدات فيما يتعلق بالنظام الجديد لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام أداء الطلاب للامتحان بالنظام الجديد "البابل شيت"، وذلك بعد الامتحانات التجريبية التي خاضها طلاب الشهادة الإعدادية خلال الفترة الماضية، كما تابع المحافظ سير العمل في تطوير ورفع كفاءة مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية، وذلك في إطار خطة النهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد، مؤكدا أن أعمال التطوير تأتي على أعلى مستوى وبما يحافظ على معالم المدرسة التاريخية وتفاصيلها المميزة.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية وبما يساهم في تحفيز طلاب الشهادة الإعدادية للانتظام في المدرسة خلال العام المقبل، ووجه المحافظ الشكر لوكيل وزارة التعليم على جهوده المتواصلة في تطوير العملية التعليمية وتحقيق المناخ الدراسي الأفضل للطلاب.

وفي سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تشغيل الصالة الرياضية الملحقة بمدرسة الخلفاء الراشدين بمدينة بورفؤاد، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل لتذليل أعى عقبات والبدء في إجراءات تشغيل الصالة الرياضية.

وفي شأن آخر وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإزالة كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية و تشوه المظهر الحضاري، جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، بعدد من المناطق داخل أحياء الزهور والضواحي، رافقه خلالها الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والأستاذة هالة ابو العز رئيس حي الضواحي.

وشدد محافظ بورسعيد على منع تواجد الإشغالات والمخالفات مرة أخرى، مؤكدا على متابعته المستمرة لهذا الملف، نظرا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري وما يتم إنجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتحقيق أعلى مستوى من النظافة ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات، وتوقيع العقوبات على المخالفين، مؤكدا أن مدينة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا وغير مسموح بعودة المخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمحافظة.