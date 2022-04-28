الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

روجينا تربح رهان البطولة المطلقة فى رمضان بمسلسل «انحراف»

روجينا
روجينا

استطاعت النجمة روجينا لفت الأنظار إليها بقوة في مسلسل "انحراف"، والذى يذاع حاليًا على شاشة قناة "النهار" ويحقق نسب مشاهدة جيدة.

وتقدم روجينا من خلال المسلسل وجبة درامية دسمة ومختلفة، بطرح قضايا واقعية عملًا بشعار الفن مرآة الواقع، جذبت أنظار المشاهدين حلقة تلو الأخرى، وكسبت الرهان فى البطولة المطلقة للمرة الثانية.

وأثنى رواد موقع "تويتر" على المسلسل وحلقاته التى تزداد تشويقًا وإثارة، فى كل حلقة، وعلى موهبة روجينا، متوقعين أن يكون مسلسلها "فرس الرهان" فى الموسم الرمضاني.

روجينا في مسلسل انحراف

وتعتمد روجينا فى المسلسل على موهبتها التى يشهد لها الجميع، وخبراتها التى اكتسبتها طوال عملها فى مجال التمثيل حتى أصبحت نجمة يشار لها بالإبداع، خاصة أنها فى العمل تقدم شخصية مركبة وصعبة ومختلفة عن جميع الشخصيات التى لعبتها فى السابق.

ومسلسل "انحراف" يمثل البطولة المطلقة الثانية للنجمة روجينا بعد مسلسلها "بنت السلطان"، ويدور فى إطار درامي اجتماعى تشويقى وتتخلل الأحداث صراعات وعلاقات متشابكة، وهو ما يتحمس الجمهور لمشاهدته، فى ظل تصاعدت الأحداث في إطار غامض تملؤه عناصر التشويق.

ويشارك في بطولة العمل بجانب النجمة روجينا، كل من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

روجينا في مسلسل انحراف

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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