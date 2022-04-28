الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. 

وتمكنت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 3166 قضية متنوعة. 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 14 ألفًا و331  قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 133 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الامن الاقتصادي وزارة الداخلية الحملات شرطة النقل والمواصلات مترو الأنفاق سرقة تيار كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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