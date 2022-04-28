الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انشطار بالشريان الأورطي.. فريق جراحي بـ«قلب أسيوط الجامعي» ينقذ حياة عضو هيئة تدريس

نجاح فريق طبي من
نجاح فريق طبي من إجراء عملية دقيقة

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط نجاح فريق جراحي بمستشفى القلب الجامعي في إجراء عملية جراحية ناجحة لإصلاح انشطار بالشريان الأورطي لعضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة أسيوط يبلغ من العمر 46 عاما، حيث كان يعاني المريض من آلام شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر.

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وأشاد عميد كلية الطب بما تملكه مستشفى القلب الجامعي من إمكانيات طبية متقدمة وكوادر بشرية على أعلى مستوى من التميز وما شهده قسم جراحة القلب والصدر من طفرة طبية ومن أعمال التطوير وساهمت في نجاح إجراء مثل هذه العمليات الجراحية المعقدة ويرجع الفضل في ذلك إلى الدكتور أحمد المنشاوي أستاذ جراحة القلب والصدر ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للنهوض بمستشفياتها الجامعية والارتقاء والتحسين المستمر لخدماتها الطبية والعلاجية المقدمة، مشيدا بقسم جراحة القلب والصدر ونجاحه في إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة والذي ينضم إلى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لكافة المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.

وحول تفاصيل الحالة كشف الدكتور حسام العربي مدير مستشفى القلب الجامعي أن الحالة كانت تعاني من الآلم شديدة بمنطقة الصدر وأعلى الظهر و بعد إجراء الفحوصات تحت إشراف الأطباء بقسم أمراض القلب تبين أن المريض يعانى من انشطار بالشريان الأورطى مع عدم استقرار الحالة الصحية وعلى الفور تم تجهيز المريض للدخول إلى عمليات بشكل عاجل و طارئ واستغرقت العملية 6 ساعات.

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وأشار الدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر أن الفريق الجراحي ضم الدكتور أحمد حمد طه أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد فاروق عبد الحافظ مدرس جراحة القلب والصدر والدكتور عمرو إبراهيم مدرس جراحة القلب والصدر، وطبيب محمد ربيع مدرس مساعد بقسم جراحة القلب والصدر وطبيب أحمد جاد الله معيد جراحة القلب والصدر وأطباء التخدير بقيادة الدكتور هاني مصطفى استشاري التخدير والرعاية المركزة، مشيراَ إلى انه تم نقل المريض إلى الغرفة الخاصة به بعد استقرار الحالة الصحية له.

وأثنى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على انفراد القطاع  الطبي بجامعة أسيوط بمختلف تخصصاته في إجراء أدق العمليات الجراحية المعقدة بنجاح منقطع النظير وذلك عبر مختلف مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة، وهو ما يأتي نتيجة للطفرة الطبية غير المسبوقة والتي شهدتها المنظومة الطبية بالجامعة بفضل ما تملكه من كوادر بشرية متميزة من الأطباء والكوادر العلمية المتخصصة، بالإضافة إلى ما تضمه من إمكانيات طبية وأجهزة متقدمة تواكب المقاييس العالمية تجعلها قادرة على تقديم خدمة علاجية وجراحية متقدمة فى أشد الحالات خطورة وتعقيداً.

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مستشفيات مدير مستشفى رئيس مجلس إدارة العمليات الجراحية الدكتور طارق الجمال مستشفى القلب عضو هيئة تدريس عميد كلية الطب كلية الهندسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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