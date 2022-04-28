حجز مالك مخبز باع 153 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز مالك مخبز بلدي علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار في الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق والمستندات الخاصة بالمخبز لفحصها.

و تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخبز بلدى، بمحافظة الإسكندرية لتصرفه فى كمية كبيرة من الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء بقصد التربح منه.

تم مداهمة المخبز والقي القبض على مالك المخبز وتم ضبط الأوراق والمستندات وبفحصها تبين عدم استخدام كمية وقدرها (153,25 طن دقيق بلدى مدعم)، حيث قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.