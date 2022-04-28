تكثيف الحملات لمنعها خلال عيد الفطر.. إزالة 9 تعديات بمراكز أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني خلال أيام عيد الفطر المبارك، لأي مخالفة سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو بناء عشوائي بدون ترخيص أو التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وإزالتها فوراً في المهد.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتحويل أى مخالفة للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون خلال الأجازات.

ووجه محافظ أسيوط، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل دون تقصير أو تعاون على أن يتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ 9 حالات إزالة الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بمراكز الفتح وساحل سليم وديروط وأسيوط وحي شرق، وتم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي علي أرض زراعية بقريتي منقباد وبهيج التابعة لمركز أسيوط وإزالة تعدي على مساحة 12 سهما بحوض الجنينة بزمام قرية بني مر وآخرى بجزيرة الواسطى القبلية التابعة لمركز الفتح هدم السور المقام على الترعة الإبراهيمية بجوار المشتل بالمدخل الجنوبي لمدينة ديروط بالمخالفة للقانون.

كما تمت إزالة فورية علي أرض زراعية بالكودية التابعة لمركز ديروط، وإزالة حالة بمركز ساحل سليم بالإضافة إلى فك شدة خشبية بقرية نزلة مصطفى التابعة لديروط الشريف لصب سقف الدور الثالث العلوى على مساحة 1000 متر فضلاً عن إزالة حالة لمخالفة بناء بمنطقة تقسيم الامريكان بحي شرق.