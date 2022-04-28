الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيف الحملات لمنعها خلال عيد الفطر.. إزالة 9 تعديات بمراكز أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات المتابعة والرصد الميداني خلال أيام عيد الفطر المبارك، لأي مخالفة سواء تعديات على الأراضي الزراعية أو بناء عشوائي بدون ترخيص أو التعديات على أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة وإزالتها فوراً في المهد.

IMG-20220428-WA0012

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وتحويل أى مخالفة للنيابة العسكرية والتصدى لأى محاولة يقوم بها المخالفون خلال الأجازات.

IMG-20220428-WA0013

 ووجه محافظ أسيوط، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي خلل أو إهمال أو تقصير في العمل دون تقصير أو تعاون على أن يتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

IMG-20220428-WA0015

وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ 9 حالات إزالة الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بمراكز الفتح وساحل سليم وديروط وأسيوط وحي شرق، وتم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي علي أرض زراعية بقريتي منقباد وبهيج التابعة لمركز أسيوط وإزالة تعدي على مساحة 12 سهما بحوض الجنينة بزمام قرية بني مر وآخرى بجزيرة الواسطى القبلية التابعة لمركز الفتح هدم السور المقام على الترعة الإبراهيمية بجوار المشتل بالمدخل الجنوبي لمدينة ديروط بالمخالفة للقانون. 

IMG-20220428-WA0016

 كما تمت إزالة فورية علي أرض زراعية بالكودية التابعة لمركز ديروط، وإزالة حالة بمركز ساحل سليم بالإضافة إلى فك شدة خشبية بقرية نزلة مصطفى التابعة لديروط الشريف لصب سقف الدور الثالث العلوى على مساحة 1000 متر فضلاً عن إزالة حالة لمخالفة بناء بمنطقة تقسيم الامريكان بحي شرق.

IMG-20220428-WA0017
مجلس الوزراء اسيوط بدون ترخيص محافظ أسيوط إزالة تعديات الأراضي الزراعية القيادة السياسية اللواء عصام سعد التعديات على الأراضي التعديات على أملاك الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي.. الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس (صور)

الحكومة بصدد إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر (فيديو)

«أخبار فاتتك».. براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد وتحذيرات من الاحتباس الحراري

ضبط 5842 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تعتدى على المُصلين فى الأقصى

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة