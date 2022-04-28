في العشر الأواخر من شهر رمضان.. دعاء ختم القرآن الكريم

في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، يسعى المسلمون إلى ختم القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والمغفرة، ويرصد لكم “الدستور” خلال السطور التالية دعاء ختم القرآن الكريم.

في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.. دعاء ختم القرآن الكريم

«اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بالقُرْءَانِ وَاجْعَلهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ».

«اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك، ربنا يا وهاب نسألك بركات ما أنزلت من السماء وما أخرجت من الأرض».

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

وفيما يلي مجموعة من الأدعية التي يرددها المسلمون عند ختم القرآن الكريم

1 - “اللهم إني أسألك بأني اشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد”.

2 - “أستغفرك يا الله عن كل ذنب مُنعت بسببه توفيقك، أستغفرك يا الله عن كل لحظة نسيت وغفلت فيها أن أذكرك، أستغفرك يا الله عن كل شيء يبعدني عنك”.

3 - "ربي لا تجعل للحزن مكاناً في قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يومًا فأوسعها برحمتك".

4 - “اللهم إني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي”.

5 - “اللهم أعنا على شهوات أنفسنا، وقسوة قلوبنا ، وضعف إرادتنا ، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك”.

6 - "اللهم في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الـــناس عندي يوما مبــاركا فيه الدعوة لا تـرد وهبه رزقا لا يعد وافتح له باب في الجنة لا يسد واحشره في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

7 - “اللهم إني أسألك إيمانا دآئما وأسألك قلبآ خآشعآ وأسألك علمآ نآفعآ وأسألك يقينآ صآدقآ وأسألك دينآ قيمآ وأسألك العآفية من كل بلية”.