الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

يعقد الأزهر الشريف احتفالية كبرى بالجامع الأزهر، اليوم بعد صلاة العصر، لتكريم الفائزين بمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم، والتي تشرف عليها الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للجامع الأزهر، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتُعقَد المسابقة سنويًا، وقد تقدم للمسابقة لهذا العام أكثر من 162000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، حيث اجتاز اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 104529 طالبًا وطالبة، وقد بدأت مرحلة التصفيات النهائية بجميع المناطق الأزهرية في شهر مارس 2022، وسوف يتم تكريم عدد 22794 طالبًا على مستوى الجمهورية.

وتم ترشيح 388 طالبًا حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات التصفية النهائية بالمناطق الأزهرية، ومن المقرر أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر بتكريم الطلاب الفائزين بالعشر مراكز الأول على مستوى الجمهورية، ظهر اليوم بمقر مشيخة الأزهر، بعدها تعقد احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لتكريم أوائل المناطق الأزهرية وعددهم 54 طالبًا.

الأزهر الشريف كبرى بالجامع الأزهر المعاهد الأزهرية الدكتور احمد الطيب المناطق الازهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

«أخبار فاتتك».. براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد وتحذيرات من الاحتباس الحراري

«التعليم» تعلن دخول 3 مدارس يابانية للخدمة في العام الدراسي الجديد

شركات المواهب.. تفاصيل برنامج أوروبا لاستقدام الأيدى العاملة من مصر

تفاصيل اجتماع وزير التعليم لبحث استعدادات امتحانات مراحل الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة