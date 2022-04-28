الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تجارية القليوبية»: تجهيز وافتتاح 8 معارض أهلا بالعيد بتخفيض 25%

كحك
كحك

- "الفيومي": معارض "أهلا بالعيد" هدفها رفع المعاناة عن المواطنين.

- المعارض مجهزة بالكامل بكل ما تحتاجه الأسرة المصرية.


أعلن الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، افتتاح وتجهيز 8 معارض "أهلا بالعيد"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بمدن وقري محافظة القليوبية، وذلك تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية في بيان له اليوم، أن المعارض تم افتتاحها في مدينة بنها وأيضا في مدينة طوخ وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، ومدينة كفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، وتم تجهيزها بكل ما يحتاج إليه المواطن وستشمل كافة مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم، وملابس، وأحذية، وذلك بأسعار مخفضة تصل لـ25%.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح 8 معارض "أهلا رمضان"،  في مدن بنها وطوخ وشبرا القناطر وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، و أن معارض "أهلا رمضان"، لم تشهد أي نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، وأن المعارض المنتشرة في المحافظة توافد عليها المواطنين منذ اللحظة الأولى.

محافظة القليوبية القناطر الخيرية القيادة السياسية الغرفة التجارية خدمة المواطنين الاسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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