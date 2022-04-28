محافظ أسوان يتابع انتظام العمل في 17 موقفا داخليا وإقليميا لسيارات الأجرة

تابع اللواء أشرف عطية مع مديرى المرور والمواقف استمرار العمل داخل مواقف السرفيس بإجمالي موقف داخلي وإقليمي، و 3370 سيارة سيرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية، بمختلف المدن والمراكز والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة المحافظة المتواصلة، لانتظام حركة سيارات السيرفيس بكافة خطوط السير داخل مختلف المراكز والمدن.

وشدد محافظ أسوان على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين ، مع التنبيه بضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة وحسن معاملة الركاب، ولاسيما على خطوط السير المتجهة للقرى والمناطق البعيدة ، ورصد أى مخالفات.

كما شدد المحافظ على منع أى محاولات من بعض السائقين بشأن عدم إستكمال خط السير المحدد له بأي مبررات ، على أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل جميع المواقف ، والتأكد من تفريغ كافة الحاويات بها من أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول.

وناشد محافظ أسوان المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114 ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى وخلال الأيام الماضية شهدت منطقة السيل الجديد بمدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت غلق 12 محل لمخالفتهم قواعد واشتراطات الإشغال المؤقت وذلك بقيادة اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان.



وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لانضباط الشارع، والحد من العشوائية والجريمة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



وشارك في الحملة تشكيلات أمنية من قسم ثان وشرطة المرافق والأمن المركزى والبحث الجنائى ، بجانب نواب ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى.