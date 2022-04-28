مصر في الصحف العربية|تصريحات الرئيس السيسي ومسلسل الاختيار 3 الأبرز

تطرقت صحف عربية، اليوم الخميس، إلى العديد من الأحداث والأخبار المصرية الهامة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، جاء من بينها، اكتشافات جديد خاصة في ظل التعافي من كورونا، وتصريحات الرئيس السيسي وغيرها.

يرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المستجدات في مصر عبر الصحف العربية.

العربية السعودية

سلطت قناة العربية السعودية، اليوم الخميس، الضوء على كشف إيقات الذهب في مصر، مشيرة إلى أن مصر تستعد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف ايقات الذهب.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة في ظل التعافي العالمي من جائحة كورونا.

وأضاف الوزير في بيان، عن الوزارة اليوم الأربعاء، أنه يتم حالياً تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب في جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تقوم حالياً بتصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال من وحدتي الإسالة بإدكو ودمياط بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوفير فائض للتصدير.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، حيث تم استعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة وأهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن استعراض جهود التحول الطاقي واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27، هذا بالإضافة إلى استعراض أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر.

يقدر احتياطى الذهب في كشف إيقات بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، فيما يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 غرام في الطن، ويتبع شركة شلاتين المصرية.

البيان

سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشادته بالدعم العربي لبلاده.

وقال: "إنه لولا تدخل الأخوة العرب بعشرات المليارات من الدولارات عامي 2013 و2014 لما كانت ستقوم لمصر قائمة"، لافتاً إلى أن التصنيف الائتماني لمصر تراجع 6 مرات عامي 2011 و2012.

من جهة أخرى، دعا السيسي، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، كل الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية.

وكلف السيسي الحكومة المصرية بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات ووجه الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية من ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام الجاري.

شارك في الحفل رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد كبير من الوزراء وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأشادت أيضا صحيفة البيان الإماراتية بالتجديد الشامل في افتتاح مسجد الحسين في مصر، مشيرة إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، مسجد الحسين بعد أعمال تجديد شاملة.

وذكرت الصحيفة أن أعمال التجديد شملت المقصورة الجديدة للضريح.

وحضر حفل الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك محمد حسن، ممثل السلطان، في مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، إن تطوير المسجد يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة في تطوير المواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.

وأضاف راضي أنه في إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن سلطان البهرة له جهود مقدرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، فضلاً عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر.

وعقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة تحية مسجد سيدنا الحسين قام بقراءة الفاتحة أمام ضريح الإمام الحسين، ثم استمع إلى آيات من الذكر الحكيم.

العين الإخبارية

واستعرضت الصحيفة في تقريرها مسلسل "الاختيار 3"، مشيرة إلى أن السيسي تصدى لتهديد خيرت الشاطر.

وقالت: إن ضجة واسعة، صاحبت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3" بسبب الأحداث المثيرة التي جاءت في الحلقة، والتي تكشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية وانحيازها الدائم لمصالحها على حساب أمن وسلام الدولة المصرية.

وبدأت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3" والتي تحمل اسم "تهديد"، بمحاولات شباب الإخوان استعمال أسلوب التهديد للشباب المشاركين في حملة تمرد، وذلك من خلال ذهاب 2 من شباب الإخوان الإرهابية إلى منزل الموظف محمود (محمود البزاوي) ويهددانه بإبعاد ابنه يحيى (أمير المصري) عن حركة تمرد، إلا أن محمود يضربهما أمام كل أهل الحارة، ويعلن أنه وابنه يحيى ضد الإخوان.

ورفض وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال)، قرار محمد مرسي (صبرى فواز) بقطع العلاقات مع سوريا، حيث التقى السيسى مرسي وأشار إلى أنه سيتعامل مع ما يحدث أنه محاولة سياسية لتهديد المعارضة، مع رفضه التام لهذا الأسلوب وتوريط الجيش المصري في أي معارك خارجية.

الأنباء الكويتية

أما جريدة الأنباء الكويتية سلطت الضوء على تقرير طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، حيث يتم حاليا تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف «إيقات» للذهب في جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد الملا - خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة - أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة، خاصة في ظل التعافي العالمي من جائحة كورونا، وفق بيان لوزارة البترول أمس الأربعاء.

وبحث الجانبان الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة وأهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي خلال المرحلة الحالية، فضلا عن استعراض جهود التحول الطاقي واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ، أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر.