الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال أبريل.. وحدة المخلفات الصلبة بالمنوفية ترفع 42 آلف طن قمامة

القمامة
القمامة

تلقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن أداء وحدة المخلفات الصلبة خلال شهر أبريل الجاري، وذلك فى إطار متابعة أعمال منظومة النظافة و نقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن للارتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة.

و أفاد مدير إدارة  المخلفات الصلبة بالمحافظة  بأنه تم خلال شهر أبريل الجاري  رفع  42 آلف و100طن  قمامة وتراكمات بمراكز قويسنا وشبين الكوم والشهداء، موضحاً بأنه  تم الإنتهاء من رفع  حوالي 16 ألف و700 طن قمامة من مقلب قويسنا و يجري رفع المخلفات أولا بأول، وكذا رفع 11 آلف و200 طن من القمامة  من  مقلب الشهداء. 

 وأضاف أنه تم رفع 14 آلف 200 طن من الهدم من مقلب شبين الكوم، مشيرا إلى أن أعمال نقل القمامة تتم على قدم وساق في النقطة الوسيطة بمقلب كفر داود، مضيفاً بأنه تم القضاء علي نقاط  القمامة العشوائية بنطاق المحافظة، فضلاً عن  متابعة السيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان، أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي بالسادات. 

العشوائى الشهداء عمومية المنوفية نظافة محافظ ساق

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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