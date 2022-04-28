الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العسومي» يهنئ الشيخ آدم محمد نور لانتخابه رئيساً لمجلس الشعب الصومالي

الشيخ آدم محمد نور
الشيخ آدم محمد نور والعسومي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الشيخ آدم محمد نور (مادوبي) لانتخابه رئيساً لمجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية، معربا عن تمنياته له بالنجاح في أداء مهامه والمسؤولية الملقاة على عاتقه، حفاظا على أمن واستقرار جمهورية الصومال الفيدرالية.

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وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمنياته لمجلس الشعب الصومالي، بالتوفيق في النهوض بمسؤولياته الوطنية والدستورية، بما يلبي طموحات الشعب الصومالي في التقدم والازدهار.

وانتخب مجلس الشعب الصومالي، النائب المعارض آدم محمد نور رئيسا للمجلس، بعد انتخابات عقدت ليلا في العاصمة مقديشو، بعد منافسة شديدة مع ثمانية مرشحين.

وقال رئيس مجلس الشعب المؤقت عبد السلام حاجي أحمد الذي أعلن نتيجة التصويت، أن آدم محمد نور حصل على 163 صوتا، بينما حصل منافسه حسن عبد النور، مرشح الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، 89 صوتا.

ومن المقرر استكمال انتخابات كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشعب، في وقت متأخر ليل الأربعاء-الخميس، في مقديشو، ويتنافس فيها 17 مرشحًا.

وكان آدم محمد نور معارضا بارزا ضد نظام فرماجو في السنوات الخمس الماضية، وفاز بمقعده البرلماني بأغلبية ساحقة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الصومالية قبل عام لكنها تأجلت عندما حاول الرئيس محمد تمديد ولايته، التي تبلغ أربعة أعوام، لعامين آخرين في خطوة أحبطها البرلمان.

وعانت العملية الانتخابية المتأخرة في الصومال من عنف المتشددين وصراع على السلطة بين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وكان روبلي قد طلب الأربعاء من جنود الاتحاد الأفريقي تولي مسؤولية حماية النواب أثناء اختيارهم قيادة البرلمان الجديدة، بعد تحذير مسؤولي الشرطة والمخابرات من التدخل في الانتخابات المتأخرة جداً.

وفي العام الماضي أدى تناحر سياسي إلى انقسام شديد في صفوف قوات الأمن لدرجة أن فصائل متنافسة من الجيش اتخذت مواقع في أماكن استراتيجية بالعاصمة مقديشو، وهو خلاف أدى إلى مواجهة تتعلق بالأمن في الانتخابات.

الانتخابات رئيس الوزراء البرلمان العربي العملية الانتخابية محمد حسين روبلي عادل بن عبد الرحمن العسومي الانتخابات الصومالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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