الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 2968 بينهم 27 «قادرون باختلاف» فى القليوبية

محمد سعفان
محمد سعفان

عينت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، 2968  شابا، من بينهم 27  "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 8088 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 819  فرصة عمل للشباب من الجنسين.

كما صرفت المديرية منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بالمديرية، منها 7 منح مولود جديد، و6 منح  زواج، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل ، ومنحة رعاية صحية لعامل بإجمالي 39 ألف جنيه لـ 15 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن تسجيل 1270 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة.

ومن جانبها، أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن  إنجاز المديرية خلال شهر مارس الماضي-أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 2249 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2473 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 7 شهادات  قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه  27 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، ومنح 3 تصاريح تشغيل إضافية ، فضلاً عن إصدار ترخيص عمل للأجانب لأول مرة.

وجرى أيضًا التفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 710 منشآت دوريا، وعمل 45 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 307 محضرا ، كما تم التفتيش على 67 منشأة يعمل بها 66 طفلا ، وتم إنذار 15 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعمل 10 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 347 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 215 محضرا، وتم عقد 4 ندوات توعية ، كما تم بحث 124 شكوى ، ومنح 9 تراخيص المنشآت ، وإجراء 48 قياس ميداني  .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 194 شكوى، تمت تسوية 16 منها ودياً ، وإحالة  57  للقضاء، وحفظ 44 شكوى ، ومازالت هناك 77 شكوى تحت البحث والدراسة ، وعمل   معاينة للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية ، فضلاً عن بحث 6 شكاوى جماعية .

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ10 متدربات ، وتم الانتهاء من دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة ومهنة كهرباء التركيبات بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلي قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 21 متدرباً ومتدربة ، وبدء دورتين جديدتين على نفس المهن لـ 27 متدرباً .

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية،  لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل  أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد- قامت المديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 460 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.

القوى العاملة تعيين قادرون باختلاف القليوبية كعب العمل مكاتب التشغيل منح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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