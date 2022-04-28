وزير الرى: تأهيل 5000 كيلومتر من الترع بالوادى والدلتا ونستهدف 4000 أخرى

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة، لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، موضحاً أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.

كما أشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنها تستهدف ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تشمل تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

وأوضح "عبد العاطي"، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، ومشروع تأهيل المساقي ، حيث تم الانتهاء من تأهيل 5000 كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الوادي والدلتا ، كما يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4160 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2835 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع 11995 كيلومترا.



كما أوضح أن العديد من الترع عانى خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير، مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الري الحديث، والمهندس حسين جلال المهندس المشرف على مشروعات تأهيل الترع ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع.