«أخبار فاتتك».. براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد وتحذيرات من الاحتباس الحراري

شهد أمس الأربعاء، العديد من الأحداث التي شغلت الرأي العام، وتصدرت عمليات البحث على محرك البحث «جوجل»، والتي ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد

كشفت أدلة جديدة تبرئة الممثل الأمريكي جوني ديب، من اتهامات التعدي على طليقته الممثلة أمبر هيرد، بالضرب، حيث قال ضباط الشرطة الذين استجابوا لمكالمة عنف منزلي في شقة الممثلين، إنهم لم يروا علامات على وجهها بعد مشاجرة عام 2016 بين الزوجين حيث تقول هيرد إنها تعرضت للاعتداء.

لمعرفة المزيد من التفاصيل إضغط هنا.



كيف كان يستقطب "داعش" الفتيات؟

كان عدد النساء اللاتي أتين من روسيا والدول الغربية للانضمام لداعش أكثر بكثير من العربيات اللاتي انضممن للتنظيم بحسب ما ذكر خبراء في هذا الشأن. وأرجع الخبراء السبب في كثرتهن لمحبة الزوج المنضم للتنظيم أو بناء على قصة حب طرف منها داخل التنظيم.

لمعرفة المزيد من التفاصيل إضغط هنا.



علماء المناخ يجددون تحذيراتهم من الانبعاثات الحرارية

جدد علماء مناخ، تحذيراتهم من خطورة الانبعاثات الحرارية، على الحياة والإنسان، والكون بأكمله.

لمعرفة المزيد من التفاصيل إضغط هنا.



ماذا بعد خطوة وقف روسيا تصدير الغاز إلى بلغاريا وبولندا؟

أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا يوم الأربعاء لرفضها مطالبتها بالدفع بالروبل، مستهدفة الاقتصادات الأوروبية بشكل مباشر في خطوة كشفت أيضًا، عن ارتباك في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية القيام بذلك.

لمعرفة المزيد من التفاصيل إضغط هنا.

ستاندرد آند بورز يغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت مرتفعًا، الأربعاء، في أعقاب هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ ساعدت توقعات لإيرادات قوية من مايكروسوفت وفيزا في تخفيف القلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد أسعار الفائدة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل إضغط هنا.