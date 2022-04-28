كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 28-4-2022، حيث يسود البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 28-4-2022

ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 27 22

وادي النطرون 32 22

طنطا 31 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 22

بلطيم 26 21

مطروح 28 23

السلوم 28 23

سيوة 34 24

بورسعيد 25 20

دمياط 26 21

الزقازيق 32 22

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 22

العريش 24 18

رفح 23 21

رأس سدر 30 21

نخل 30 20

نويبع 34 21

طابا 32 20

كاترين 29 18

الطور 34 19

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 37 23

الأقصر 38 24

أسوان 38 25

إدفو 39 24

أبو سمبل 37 24

الوادي الجديد 38 25

شلاتين 30 21

أبو رماد 31 22

حلايب 27 21

رأس حدربة 26 21