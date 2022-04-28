مصرع شخص بطعنات متعددة بالجسم فى ظروف غامضة ببورسعيد

لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن عثر عليه مطعون عدة طعانات بالجسم في ظروف غامضة وذلك بالمنطقة الثالثة نطاق حي المناخ ببورسعيد.

وكانت قد استقبلت مشرحه مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل جثة محمد محمد عباس عثمان، 35 سنة يقيم بالمنطقة الثالثة عمارة 47 شقة 6 بادعاء إعتداء من آخرين طعنات متعددة بالجسم.

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وضبط الجناه في أسرع وقت ممكن والاستماع إلى شهود العيان وتحرير المحضر الخاص بالواقعة علي أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث وناظرت النيابة الجثة بالمشرحة وأمرت بالتحفظ عليها تحت تصرفها لحين إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.

وفي شأن آخر كان قد لقي عامل في العقد السادس من العمر مصرعه إثر سقوط أسانسير عليه أثناء عمل صيانة له داخل مصنع لإنتاج المطابخ والألوميتال.

واستقبلت مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي جثة المتوفي، وتبين أن الجثة لشخص يدعي جمال محمد محمد حلاوة، ويبلغ من العمر ٦٤ عامًا، وأن الوفاه ناتجة عن سقوط الأسانسير عليه من داخل مصنع المنصوري للمطابخ أثناء قيامه بعمل صيانه له.

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث وناظرت النيابة الجثة بالمشرحة وأمرت بالتحفظ عليها تحت تصرفها لحين إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.وأنتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، وناظرت النيابة الجثة بالمشرحة وأمرت بالتحفظ عليها تحت تصرفها لحين إنهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.