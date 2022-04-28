مجدى الهوارى يرفع شعار فركش لمسلسل «دايما عامر»

أعلن المخرج مجدي الهواري انتهاء تصوير مسلسل “دايما عامر” بالكامل، ليرفع شعار “فركش" للمسلسل الذي ينافس في موسم درما رمضان الحالي.

وكتب المخرج مجدي الهواري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "فركاااااااااااش، ماشاء الله وما توفيق إلابالله، اتقدم بخالص التهاني والشكر لكل صغير وكبير شارك في هذا العمل من cast ممثلين ونجوم ومشروع نجوم، من طلبة الناشونال والإنترناشونال وفريق العمل وبقولكم معلش تعبتكم معايا بس يارب يكون استاهل التعب".



وتابع: "#أشكر شركة الإنتاج (الباتروس) والمنتج كامل أبوعلي، وقناة on tv وقناة الحياة التصوير، والمونتاج، والإنتاج، والإخراج ، والمؤلفين، الـ producer، والديكور، والموسيقى، والأزياء، والاستعرضات، والصوت، والمكساج، والإضاءة، والكاميرا، وطاقم السكند يونت، وشركات متخصصة في خدمات، مابعد التصوير والسوشيال ميديا، .. والفوتوغرافية، والألوان، والخدمات".



وأضاف:"والشركة المتحدة، والقائمين عليها، كما اخص بالشكر للصديق قبل النجم مصطفى شعبان على الثقة البالغة التي منحني أياها والمسئولية الكبيرة التي جعلتني ابذل قصارى جهدي حتى أكون على قدر هذة الثقة 🙏😊اشكر الجميع🙏 وعلى رأسهم الجمهور الجميل الذي أعطانا الطاقة الإيجابية التي كانت سبب في نجاح هذا العمل".



ومسلسل “دايمًا عامر” يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 على شاشة الحياة في تمام الساعة ٧:٤٠ مساءً، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة “واتش إت” الإلكترونية.

مسلسل دايما عامر



(دايمًا عامر) يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بجوار مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.



يُناقش مسلسل “دايما عامر” قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.