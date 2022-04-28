الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادثي سير بطرق بني سويف، الأول إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم زمام قرية بياض العرب، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فيما وقع الحادث الثاني إثر انقلاب دراجة نارية امام قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقل المصابين الثمان إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث  تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم زمام قرية بياض العرب، ووقوع 5 حالات إصابة، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: مبروكة سيد حسن، 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وفاطمة محمد محمد، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعائشة إبراهيم محمد، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، ورحمة اشرف محمد، 17 سنة، مصابة بكدمات بالصدر مع جروح وسحجات، وسلسبيل أشرف محمد، 7 سنوات، مصابة بنزيف بالأذن.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم:  محمد أبوالخير عيد،  22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد حمادة خليفة، 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و عيد أبو الخير عيد، 22 سنة، مصاب بسحجات، وجميعهم يقيمون بإهناسيا المدينة.

ميكروباص بني سويف الطريق الصحراوي دراجات نارية مستشفى بني سويف الطريق الصحراوي الشرقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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