السيسى ينيب محافظ القاهرة فى حضور صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالحسين

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم 28 رمضان 1443 هـ الموافق 29 أبريل 2022م، وذلك بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن واجبنا إعمال العقل في فهم النص في ضوء فقه الواقع، مُوضحًا أننا نحتفي بالقرآن الكريم فحق القرآن علينا أن نتأدب بآدابه وأن نقتدي بأخلاقه.

وأوضح وزير الأوقاف - خلال احتفالية وزارة الأوقاف بـ«ليلة القدر»، التي أقيمت أمس الأربعاء، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن الاقتداء بسنة النبي (ص) تأتي من منطلق الإيمان بكتاب الله، موضحًا أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة إلى أن الوزارة دفعت بـ5 آلاف إمام في مجال الدراسات العليا، ونوه إلى أن الوزارة تخطو خطى ثابتة في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات.

وأعلن الوزير ترجمة معاني القرآن الكريم إلى ثلاث لغات جديدة هذا العام هي الأوردية، واليونانية ولغة الهوسا، وأهدى وزير الأوقاف نسخة من القرآن الكريم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: «وإني لأؤكد أننا نقدم بين يديكم اليوم نماذج مشرفة من بين عشرات بل مئات الأئمة وغيرهم الذين وصلوا في درجة الحفظ والإتقان إلى مستوى لا يُنافَسون فيه، من واقع امتحانات واختبارات متراكمة ومتعددة أهّلتهم لتلك الدرجة من الإتقان، فضلا عما منَّ الله (عز وجل) به على بعضهم من صوت ملائكي عذب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما يشرف اليوم بتكريمكم ثلاثة من أسرة واحدة هم جميعًا من كبار الحفظة، وهي أسرة من بين سبع أسر فازت في مسابقة الأسرة القرآنية لهذا العام.

