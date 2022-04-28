أدعية ليلة القدر 27 رمضان مكتوبة

مازال في الايام بقية وأيام رمضان معدودة على اليد، ها نحن نودع الشهر الكريم، شهر الخير واليمن والبركات، الذي تكثر فيه الرحمات، والتصدق علي عباد الله والفقراء، والمساكين والمحتاجين، نكثر من الدعوات في تلك الليلة المباركة، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، أعاده الله علينا أعوام وأعوام.

ويستمر المسلمون في البحث عن أفضل الأدعية التي يجب ترددها في تلك الساعات المباركة، حتى يتناولون الفوز بالليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر، حيث يتنزل سيدنا جبريل عليه السلام، ليسمع دعوات المسلمين، وشهر رمضان تنزل فيه القرآن.

ونستعرض في ذلك التقرير أحب الأدعية إلى الله عزوجل، وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها إنها قالت "ذات ليلة، قولت يارسول الله إن صادفتني ليلة القدر ماذا اقول؟.. ليرد الرسول صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عني".

وجاء في تفسير الأحاديث النبوية الشريفة أن العفوا يعني الدعاء للنفس بالعفو والرضا وطلب المغفرة من الله عزوجل

أدعية يرددها المسلمون ٢٧ رمضان ليلة القدر

"اللهم بلغنا ليلة القدر، خيرها وخير ما فيها"

" لّا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"

"اسْتَغـفِرُ اللّه الـذيْ لا إلـهَ إلّا هُـوَ الحـيُّ القيّـومْ وأَتُوب اليه"

"اللّهُمّ اغْفرْ لي ولوالدي و للمؤمنِينَ والمؤمِنات وَالمُسلمينَ والمُسلماتْ الأحيَاء منهُمْ والأمواتْ"

"رَبّنـا آتِنَـا فيْ الدُّنيَــا حسنةً وفيْ الآخرَة حسنةً وقِـنا عذاب النّـار"

"سُبحَان اللّـه وبحمدهِ عَدَدَ خلْقِه ورضَا نفسه و زِنَة عرشه ومِدادَ كلماتـه"

“لاحَوْلَ ولاقُوّة إلا باللّه ".

"اللهم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة الا قضيتها يا الله".

"سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم"

"اللهم أجبر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض , جبراً يليق بكرمك و عظمتك و قدرتك يا ربّ"

ادعية ليلة القدر التي يرددها المسلمون مكتوبهى

1- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

2- اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

3- اللهم إني أسالك يا ألله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.

4- اللهم إني أسالك أن ترفع ذِكري، وتضع وزري، وتُصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.

5- اللهم إني أسالك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد (صل الله عليه و آله وسلم) في أعلى جنة الخلد.

6- اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

7- اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.

8- اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

9- اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

10- اللهم عافني في روحي وفي جسدي، وفي قلبي وفي بدني، وفي صحتي وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي.

11- اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحياء، ومن تغير الأصدقاء.

12- اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.